Петр Бирюков: Подготовка к новому отопительному сезону в Москве идет строго по графику

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Работы по подготовке к новому отопительному сезону идут строго по графику и будут завершены к 1 сентября. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по подготовке города к осенне-зимнему периоду и старту отопительного сезона. В настоящее время завершена подготовка более 23,1 тысячи многоквартирных жилых домов, что составляет почти 70 процентов от плана, — сказал он.

Заммэра добавил, что особое внимание уделяется тепловым сетям. Их профилактика позволит предотвратить повреждения и обеспечить бесперебойную работу. Всего специалистам предстоит подготовить более 74 тысяч объектов.

На данный момент энергетики подготовили уже 10,5 тысячи километров тепловых сетей. Кроме того, специалисты АО «Мосводоканал» отремонтировали 126 пожарных гидрантов и более 2,5 тысячи колодцев. А сотрудники АО «Мосгаз» завершили работы по ремонту 838 километров наружных газопроводов.

До этого Петр Бирюков сообщил, что специалисты приступили к проведению капитального ремонта Волгоградского путепровода МКАД на юго-востоке столицы. Он необходим из-за образовавшейся колейности, которая может негативно сказаться на безопасности дорожного движения.