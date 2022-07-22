ЦОДД добавит зону для безопасной высадки детей у Хорошевской школы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Хорошёво-Мнёвники, 75-й квартал Карта всех событий

Ситуационный ЦОДД 15 августа добавит 15 парковочных мест и зону для безопасной высадки детей у Хорошевской школы на северо-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 22 июля.

— Для организации удобного проезда ЦОДД: вводит одностороннее движение на участке от дома 3к2 по улице Народного Ополчения до дома 43к4 по проспекту Маршала Жукова. Решится проблема сложности с разъездом машин у школы и время проезда сократится в два раза; добавит 15 парковочных мест по левую сторону от движения; организует безопасную зону высадки/посадки у входа в Хорошколу для учеников и их родителей, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В дептрансе также добавили, что объехать участок можно через улицу Саляма Адиля по Карамышевской набережной.

28 июня сообщалось, что на 23 столичных улицах установили таблички «Переходите пешком». Решение вызвано ростом популярности езды на электросамокате. Таблички появились на следующих улицах: Новоданиловская набережная, улица Ташкентская, улица Шаболовская и других.