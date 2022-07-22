Звезды «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир станут родителями близнецов

Фото: vk.com/efremenkovvvvva

Экс-участники шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова и Мондезир готовятся стать родителями двойни. Об этом сообщила будущая мама, опубликовав в соцсетях видео, на котором она проходит процедуру УЗИ.

— Мы станем родителями близнецов. Да! Мы ждали, молили Бога, и он нас услышал! Спасибо, Вселенная, за это двойное чудо, которое я ношу под своим сердцем, — подписала трогательные кадры Ефременкова.

На видео будущие родители не скрывают своих эмоций, утирая слезы радости.

Мондезир признался, что всегда хотел близнецов и даже говорил об этом избраннице накануне похода к врачу.

С радостной новостью знаменитостей поздравили подписчики. Они пожелали Ефременковой сил и отметили, что из их пары получатся отличные родители, пишет «СтарХит».

На прошлой неделе о рождении второго ребенка сообщила телеведущая Регина Тодоренко. Позже ее муж Влад Топалов опубликовал в своем блоге фотографию, как он гуляет с новорожденным сыном. На снимке Топалов везет детскую коляску. Помогает ему в этом трехлетний сын Михаил. В коляске, по всей видимости, находится второй наследник звездной пары. Мальчику дали необычное имя Мир.