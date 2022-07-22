Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Расписание некоторых пригородных поездов Большого кольца МЖД изменят в конце июля в связи с модернизацией инфраструктуры на участке Костино – Иванцево. Об этом в пятницу, 22 июля сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Известно, что технологические «окна» назначены с 10:20 28 июля до 16:20 29 июля, а также с 10:20 до 16:20 31 июля.

В это время рабочие будут переключать первый главный путь на новую ось, обустраивать контактную сеть и настраивать железнодорожную автоматику.

В связи с этим, у нескольких поездов изменится время отправления и прибытия, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, несколько поездов выведут из расписания на участках Поварово-3–Икша, Поварово-3– Александров.

Ознакомиться с расписанием поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

С 24 июля введут изменения в расписании пригородных поездов Белорусского направления МЖД. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.