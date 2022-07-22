Экономист рассказал, чем в Европе будут заменять российский газ

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, чем планируют заменить российский газ европейские страны.

По словам эксперта, полностью отказаться от российского газа Европа не сможет, поскольку заменить такие объемы в короткие сроки невозможно. ЕС в настоящее время опасается, что Россия сама сократит поставки природного газа потребителям, так как «Северный поток» даже после завершения планового ремонта может быть пущен только на 40 процентов, передает ФАН.

Деев пояснил, что европейские страны готовятся к тому, чтобы заменять газ другими источниками генерации, использование которых ранее активно сокращалось в связи с экологией: нефтью, углем, атомной энергией. Вероятно, ЕС придется расконсервировать угольные станции и ТЭЦ, работающие на мазуте, добавил он.

Брюссель принял решение подготовиться к преодолению зимы без газа российского происхождения. Об это заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, необходимо защитить предприятия, их сотрудников и домохозяйства. Для этого необходимо «покончить с энергетической зависимостью от России», но европейские страны должны действовать согласованно, передает Царьград.

Запуск газопровода «Северного потока — 2» стал бы поражением ФРГ и Европейского союза перед РФ. Об этом сказал вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.