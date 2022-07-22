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Вице-канцлер Германии назвал запуск «Северного потока — 2» поражением Евросоюза

Юлия Курганова
В мире
Вице-канцлер Германии назвал запуск «Северного потока — 2» поражением Евросоюза
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Запуск газопровода «Северного потока — 2» стал бы поражением ФРГ и Европейского союза перед РФ. Об этом сказал вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.

Он заявил, что начало работы газопровода стало бы символом того, что Россия разрушила европейские санкции и все-таки добилась своих целей.

— Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать, — сказал Хабек в беседе с изданием ZDF.

Министр экономики отметил, что Германия должна экономить энергоресурсы, и указал на необходимость для страны найти альтернативных поставщиков газа.

Газ из России начал снова поступать в ФРГ по «Северному потоку» после завершения технических работ утром в четверг, 21 июля. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», как возобновление газоснабжения отразится на России и странах Евросоюза.

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