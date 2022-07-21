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Nord Stream AG: По «Северному потоку» газ начал снова поступать в ФРГ

Георгий Соланович
В мире
Nord Stream AG: По «Северному потоку» газ начал снова поступать в ФРГ
Фото: gazprom.ru

Газ из России начал снова поступать в Германию по «Северному потоку» после завершения технических работ утром в четверг, 21 июля. Об этом сообщил представитель оператора трубопровода Nord Stream AG.

— Газ снова течет, — цитирует сообщение оператора ТАСС.

20 июля сообщалось, что немецкий газотранспортный оператор Gascade ожидает возобновления поставок по «Северному потоку» на 40 процентов от максимума. Уточняется, что из-за сложностей запуска инфраструктуры восстановление пропускной способности газопровода может занять несколько часов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 июля заявила, что газотурбинный двигатель для «Северного потока» готов и вернется из Канады вовремя.

При этом Газпром заявил, что до сих пор не получил документов для возврата газотурбинного двигателя для «Северного потока» от немецкой Siemens, несмотря на ранее направленные запросы.

Компания снова направила Siemens запрос о предоставлении соответствующих документов, так как ремонт двигателей для газопровода напрямую влияет на его безопасную эксплуатацию.

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