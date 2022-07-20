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Gascade рассказал об ожидании возобновления поставок по «Северному потоку»

Евгений Белоусов
Экономика
Gascade рассказал об ожидании возобновления поставок по «Северному потоку»
Фото: shutterstock

Немецкий газотранспортный оператор Gascade ожидает возобновления поставок по «Северному потоку» на 40 процентов от максимума. Об этом в среду, 20 июля, сообщили в пресс-службе организации.

— Мы предполагаем, что, согласно текущим заявкам, транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40 процентов пропускной способности), — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за сложностей запуска инфраструктуры восстановление пропускной способности газопровода может занять несколько часов, передает ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 июля заявила, что газотурбинный двигатель для «Северного потока» готов и вернется из Канады вовремя.

При этом Газпром заявил, что до сих пор не получил документов для возврата газотурбинного двигателя для «Северного потока» от немецкой Siemens, несмотря на ранее направленные запросы.

Уточняется, что компания снова направила Siemens запрос о предоставлении соответствующих документов, так как ремонт двигателей для газопровода напрямую влияет на его безопасную эксплуатацию.

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