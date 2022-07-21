Почему запуск «Северного потока» не решит проблемы Европы, но выгоден для России

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Газ из России начал снова поступать в Германию по «Северному потоку» после завершения технических работ утром в четверг, 21 июля. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», как возобновление газоснабжения отразится на России и странах Евросоюза.

По его словам, страны Европы законсервируют энергетическую проблему с запуском «Северного потока». Это поможет им избежать экономической катастрофы.

— Европу ждет смягчение дефицита после подачи газа по «Северному потоку». Однако нельзя сказать, что это полное решение проблемы. Планируется поступление только 40 процентов от заявленной мощности газопровода. Отмечу, что это немного отодвинет Евросоюз от края катастрофы, в которую они бы неизбежно попали. Европейские страны не решат свою энергетическую проблему с помощью «Северного потока», они ее законсервируют в напряженном состоянии, — отметил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что возобновление работы «Северного потока» — грамотное и разумное решение Евросоюза. Он может сподвигнуть европейские страны к запуску «Северного потока — 2», который способен полностью решить энергетические проблемы ЕС.

— Я бы обратил внимание на то, как европейские страны объясняют, что «Северный поток» был выведен из строя. Они тщательно обходят вопрос санкций и ссылаются на обычный профилактический ремонт. Хорошо, что они нашли предлог запустить «Северный поток» и возобновить поставки, — заверил Беляев.

Аналитик заявил, что запуск «Северного потока» положительно отразится на российской экономике.

— Безусловно, запуск «Северного потока» положительно отразится на экономике России. У нас увеличится объем экспорта и поставок. Я думаю, что рост цен на газ будет приостановлен в преддверии зимы. В любом случае для России это цены будут комфортны, даже если они немного уменьшаться. Отрасль будет работать и сохранятся рабочие места, что не может не радовать, — рассказал собеседник «ВМ».

Эксперт пояснил, что России не выгодно, чтобы Европа находилась в бедственном положении.

— Нам выгодно производить взаимный обмен товарами. Это признак возможной разморозки и осмысления ситуации, — подчеркнул Беляев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» является одним из способов увеличения поставок российского газа на территорию Европы, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на потребности внутри страны. При этом российский лидер заметил, что с этим маршрутом поставок газа «есть проблемы», поскольку зарезервированные Газпромом мощности «не могут висеть в воздухе».

Более того, российский лидер заявил, что ставка на альтернативную энергетику в Европе не сыграла.