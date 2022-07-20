Президент РФ предложил запустить «Северный поток-2» для увеличения поставок газа в Европу

Фото: Администрация президента РФ

Запуск газопровода «Северный поток - 2» является одним из способов увеличения поставок российского газа на территорию Европы, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на потребности внутри страны. Об этом во вторник, 19 июля, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

При этом российский лидер заметил, что с этим маршрутом поставок газа «есть проблемы», поскольку зарезервированные «Газпромом» мощности «не могут висеть в воздухе». Путин рассказал об этом канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, однако глава немецкого правительства ответил, что есть «вопросы поважнее».

— Ну, я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимем для внутреннего потребления и переработки, — заметил глава российского государства.

Упомянув о трудностях из-за решений стран Европы на действующих маршрутах поставок российского газа в ЕС, Путин заявил, что «Газпром» выполнял, выполняет и «будет в полном объеме выполнять свои обязательства, если это кому-то нужно», пишет ТАСС.

В ходе этого же выступления российский лидер заявил, что ставка на альтернативную энергетику в Европе не сыграла.