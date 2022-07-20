Владимир Путин: Ставка на альтернативную энергетику в Европе не сыграла

Фото: Администрация президента РФ

Европейские государства, являясь большими специалистами в области нетрадиционных отношений, приняли решение сделать ставку на альтернативную энергетику, однако по итогу возможности «зеленых» источников завершились на отсутствии ветра и холодной зиме. Об этом в среду, 20 июля, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами по итогам визита в Тегеран.

— Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия, — с иронией заметил российский лидер, слова которого приводит ТАСС.

В ходе этого же выступления в столице ближневосточного государства Путин заявил, что предложения об ограничениях на покупку российской нефти приведут к росту цен по всему миру «до небес». По мнению президента России, цены на все энергоносители поползли вверх именно из-за политики западных государств.

Также российский лидер заявил журналистам, что антироссийские санкции в первую очередь вредят западным странам.