Диетолог назвала способ быстрого и эффективного похудения

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Врач-диетолог, эндокринолог Ольга Павлова рассказала, как быстро и эффективно снизить вес.

Чтобы процесс шел активно, необходимо обратить внимание на рацион и физическую активность. Во-первых, необходимо включить в рацион белок, его потребность нужно высчитать, исходя из нормального веса организма, а не текущего: 1-1,5 грамма чистого белка на килограмм веса. В среднем, размер белкового продукта на один прием пищи будет составлять размер ладони человека.

— Нужно есть курицу, индейку, рыбу, кролика и морепродукты. Тяжело перевариваемый белок мы исключаем. Второе, что включаем в рацион — это низкоуглеводные овощи. Белок и клетчатку нужно есть трижды в день. Фрукты и ягоды, серые каши без глютена мы оставляем, но тут важно количество. Чтобы быстро снижать вес, эффективны мягкие низкоуглеводные диеты: 50-70 граммов чистых углеводов в сутки, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Чтобы вес быстрее уходил, нужно исключить из рациона продукты, которые задерживают воду: все соленое, копченое, маринованное, мясные полуфабрикаты. Если организм задерживает жидкость после приема молочных продуктов, то их тоже нужно исключить.

Вторая составляющая — физические нагрузки. Эффективными будут легкие кардионагрузки, так как силовые тренировки будут только наращивать массу.

После снижения веса необходимо продолжать правильно питаться по тем же правилам, чтобы легко удержать достигнутые результаты.

Доктор Петрик рассказал, почему людям тяжело оставаться в весе, который они получили в результате строгих диет. По его мнению, возврат к прежнему образу жизни и системе питания откатывает пациента на прежний уровень.