Названы лучшие места для отдыха на Истринском водохранилище

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Истринское водохранилище — искусственно созданный водоем в Московской области. На берегу находятся десятки баз отдыха, отелей, детских лагерей. Здесь расположены пляжи с белым песком, места для рыбалки, клубы для занятий водными видами спорта. Эксперты назвали лучшие места для отдыха вблизи подмосковного водоема.

Вблизи водохранилища расположено несколько баз отдыха. Например, база отдыха «Салют» предлагает для размещения сорок домов разной площади, рассчитанных на разные компании.

На территории базы есть все для активного отдыха и даже больше: волейбольная и футбольная площадки, стол для тенниса, прокат велосипедов, лодок и катамаранов, баня.

Для любителей комфортного отдыха есть варианты размещения в отелях. Так, дачный отель «Истра Holiday» предлагает на выбор классический номер, таунхаус или коттедж. На территории отеля есть рестораны с разнообразной кухней и бары.

Для тех, кто ценит близость к природе больше, чем комфорт, подойдет «Истра кемпинг». При отсутствии собственной палатки ее можно взять в аренду, передает welcome.mosreg.

Большой популярностью у туристов сейчас пользуется отдых на природе, но вместо походной аскетики большинство выбирают благоустроенные гостиницы в лесу или у реки. В настоящее время в Подмосковье очень востребованы экоотели, рассказал экскурсовод из Каширы Евгений Ефремов.