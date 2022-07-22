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Три трамвайных маршрута задерживаются на Краснобогатырской улице из-за ДТП

Араз Салехов
Происшествия
Три трамвайных маршрута задерживаются на Краснобогатырской улице из-за ДТП
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

Три трамвайных маршрута № 4л, 4п и 11 задерживаются на Краснобогатырской улице из-за ДТП трех автомобилей на путях. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что задержка трамвайных маршрутов произошла в районе остановки «Ростокинский проезд». Спустя пару минут появилась информация о восстановлении движения на данном участке.

Помимо этого, стало известно об отмене движения трамваев № 4л, 4п, 7 и 13 по выходным дням и пятницам с 22 июля. Такое решение было принято в связи с проведением ремонтных работ в ВАО.

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