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Андрей Бочкарев: На МЦД идет реконструкция и строительство 23 станций

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Андрей Бочкарев: На МЦД идет реконструкция и строительство 23 станций
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты ведут работы по реконструкции и строительству 23 станций Московских центральных диаметров (МЦД) на четырех направлениях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 22 июля.

— Сегодня в рамках проектов МЦД продолжается активная работа по развитию железнодорожной инфраструктуры, в строительстве и реконструкции в настоящий момент находятся 23 станции на четырех маршрутах. На МЦД-2 возводится новая платформа Марьина Роща, а станция Москва-Товарная реконструируется с переносом платформы для объединения с остановочным пунктом Серп и Молот МЦД-4 и формирования транспортно-пересадочного узла, — заявил Бочкарев.

Помимо этого, на МЦД-1 идет строительство станции Петровско-Разумовская, а также реконструкция трех платформ. На третьем маршруте МЦД реконструируются четыре станции, а на МЦД-4 работы ведутся на 13 остановочных пунктах, заключил заммэра.

Бочкарев также сообщил, что готовность путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 и Северного дублера Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая составляет 70 процентов.

Строительство МЦД Андрей Бочкарев
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