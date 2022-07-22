Участника стрельбы в «Москве-Сити» в 2017 году приговорили к четырем годам колонии

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Башня Око Карта всех событий

Пресненский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии Саида Асадулаева, участвовавшего в перестрелке в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити». Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 17 ноября 2017 года. Подсудимый был участником драки с сотрудниками Росгвардии у входа в башню «Око», а затем в холле здания. Конфликт закончился стрельбой. Помимо обвиняемого, в потасовке участвовали охранники бизнесмена Гавриила Юшваева и сотрудники частного охранного предприятия. Пострадавшими в ходе стрельбы стали семь человек.

Асадулаев скрылся от следствия и три года находился в розыске.

В среду, 20 июля, к реальному тюремному сроку приговорили четверых членов ОПГ «Шараповские». В частности, Магомедвалиев, Джамалутдинов, Ахмедутдинов и Мухтаров, в зависимости от роли каждого, признаны виновными по трем статьям: «Бандитизм», «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».