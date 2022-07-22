Национальный праздник Ысыах проведут в музее-заповеднике «Коломенское»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

В музее-заповеднике «Коломенское» пройдет национальный праздник Ысыах. Об этом в пятницу, сообщил Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы.

— В этом году Ысыах в Коломенском будет посвящен знаменательным датам: 390-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 100-летию со дня образования Якутской АССР и Постпредства Якутии в Москве, 125-летию выдающегося якутского советского государственного и политического деятеля М.К. Аммосова и Году культурного наследия народов России, — сказано в сообщении.

Также 21 июля в концертном зале «Измайлово» провели вторую репетицию хора «Московского долголетия», в котором участвуют 700 пенсионеров.

На репетиции царила самая настоящая творческая атмосфера. Организаторы и хористы серебряного возраста бурно обсуждали, каким будет их выступление на Дне города, поэтому была важны каждая деталь костюма, расстановка на сцене, момент выхода к зрителям и ухода. Не говоря уже о каждой правильно взятой ноте — сфальшивить не должен был никто.