QR-коды для отзывов появились еще на 20 коммерческих маршрутах в столице

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Специальные QR-коды для отзывов пассажиров появились еще на 20 маршрутах столичных автобусов коммерческих перевозчиков. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Вы всегда можете оставить отзыв о работе коммерческих перевозчиков — для этого в автобусах есть QR-коды. Вместе с вашей активностью повышается качество услуг перевозчиков. Поэтому QR-коды можно найти еще на 20 маршрутах — теперь всего в 471 автобусе, — отметили в пресс-службе.

Также в департаменте уточнили, что с начала текущего года количество положительных отзывов увеличилось на 10 процентов. При этом 83 процента пассажиров отметили удобство маршрутов, столько же — такие полезные девайсы, как USB-слоты, сенсорные кнопки для связи с водителем и доступ к Wi-Fi. Чуть меньше пассажиров (82 процента) остались довольны состоянием и чистотой транспорта, говорится в сообщении.

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