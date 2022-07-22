Мастер-класс российской фигуристки Трусовой отменили в Швеции

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Мастер-класс по технике прыжков от российской фигуристки Александры Трусовой, который должен был пройти в Стокгольме 27–28 августа, отменен по политическим причинам. Об этом сообщили на форуме Golden Skate.

— В связи с тем, что Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала не заниматься организацией этого проекта в данный момент, клуб-организатор вынужден его отменить, несмотря на то, что госпожа Трусова собиралась приехать в Швецию в качестве частного лица. За две недели было реализовано 80 процентов билетов, — отмечается в материале.

При этом на сайте Федерации фигурного катания Швеции говорится, что деятельность спортсменов из России и Белоруссии на территории государства противоречит ценностям федерации и может нанести удар по репутации шведского фигурного катания.

До этого супруга бывшего российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская заявила, что настоящей чемпионкой зимних Олимпийских игр в Пекине среди фигуристок считает Александру Трусову, а не Анну Щербакову.

Трусова стала серебряным призером зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года в женском одиночном катании, уступив место своей соотечественнице Анне Щербаковой, которая заняла первое место и стала чемпионкой мира.