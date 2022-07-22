СК РФ проверит факт избиения малолетней девочки в Пушкине

Фото: СК РФ

Следственный комитет организует проведение доследственной проверки по факту избиения малолетней девочки в Пушкино. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Так, в ходе проверки следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Инцидент, о котором идет речь, произошло в пятницу, 22 июля. По данным СМИ, мужчина ударил малолетнюю девочку. Это произошло в тот момент, когда он посадил ребенка за руль автомобиля. Однако девочка не справилась с управлением и зацепила соседнее транспортное средство.