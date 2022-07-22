Депутат МГД Козлов: Участие москвичей в наблюдении за выборами задает высокий стандарт организации голосования

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Активное участие жителей Москвы в наблюдении за выборами задает высокий стандарт при организации голосования. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил председатель комиссии столичного парламента по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

— Создан общественный штаб по наблюдению за выборами в 2022 году, началась работа по формированию корпуса наблюдателей, которые будут следить за процессом голосования на предстоящих в сентябре выборах муниципальных депутатов. Москвичи не остаются в стороне от этих процессов, только в прошлом году в корпус наблюдателей Общественной палаты вошли 16 тысяч человек, — пояснил Козлов.

Также он отметил, что без уверенности в прозрачности, честности в подсчете результатов невозможно доверие к институту выборов.

Козлов отметил, что Общественная палата Москвы продолжает организовывать масштабную подготовку наблюдателей.

Недавно он заявил, что при проведении капитального ремонта многоквартирного дома необходимо внимательно отнестись к вопросам экономии ресурсов и энергосбережения.