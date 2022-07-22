«Минус два размера»: Брилев рассказал о загадочной болезни, из-за которой не может работать

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Ведущий программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1» Сергей Брилев, который заявил об уходе с работы, рассказал в соцсетях о сложной операции, которую ему пришлось перенести.

По словам тележурналиста, в последних числах апреля он прилетел в Москву из Латинской Америки, где снимал репортажи и мини-фильмы, и попал на больничную койку.

— Дело в том, что мне давно надо было сделать одну довольно серьезную операцию, но сначала попался врач-коновал (по его воле я годами лечил следствия, а не причины), а последствия марш-броска в Южную Америку (особенно, похоже, в боливийское высокогорье; 4000 метров над уровнем моря) превратили операцию из худо-бедно плановой в такую, какую мне предложили сделать хотя бы на сутки раньше, — отметил Брилев.

Он рассказал, что операция состоялась 4 мая и шла два часа. Несмотря на то что хирургическое вмешательство было успешным, у ведущего начались осложнения. В течение нескольких недель у него держалась высокая температура, врачи ставили ему капельницы.

— А недавно, вроде бы и вынырнув из всего этого, я подхватил инфекцию. Те, кто меня видел, знают: минус два размера, — поделился подробностями журналист.

Он успокоил подписчиков, что в настоящее время его дела идут на поправку. В последний месяц ему даже удалось побывать в рабочих командировках в Архангельске и Волгограде.

Брилев отметил, что в силу состояния здоровья он был вынужден отказаться от многочасовой работы в прямом эфире и перейти на записные форматы, где запись звука можно останавливать.

Заместитель директора ВГТРК по спецпроектам, ведущий программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1» Сергей Брилев ранее сообщил в соцсетях, что больше не будет ее вести.