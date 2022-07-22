Брилев перестал вести программу «Вести» и сообщил об уходе из руководства ВГТРК

Фото: скриншот с You-Tube канала «Россия 24»

Заместитель директора ВГТРК по спецпроектам, ведущий программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1» Сергей Брилев сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), что больше не будет ее вести.

— В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала), — написал он.

После этого журналист уехал в страны Латинской Америки, где стал снимать репортажи и мини-фильмы. В апреле он прилетел в столицу, где ему сделали операцию, а затем ведущий несколько недель проходил реабилитацию, передает РБК.

Также Брилев рассказал, что в воскресенье, 24 июля, на канале покажут его документальный фильм, а до конца года он подготовит еще две работы, которые «снимались сразу и для российского, и для латиноамериканского эфира».

В мае сообщалось, что Австралия ввела санкции против Дмитрия Киселева и ряда других журналистов. Под санкции также попали военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, спецкорреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.