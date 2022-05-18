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Австралия ввела санкции против Дмитрия Киселева и ряда других журналистов

Юлия Курганова
В мире
Австралия ввела санкции против Дмитрия Киселева и ряда других журналистов
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Австралийские власти внесли в санкционный список ряд журналистов и государственных служащих из России, включая генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, гендиректора RT Алексея Николова, первого заместителя директора ФСБ Сергея Королева, врио главы МЧС Александра Чуприяна. Об этом сообщается в среду, 18 мая, на сайте Министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Под санкции также попали военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, спецкорреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, ведущий Первого канала Михаил Леонтьев, ведущий ВГТРК Сергей Брилев, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.

Кроме того, в санкционный список попала ЧВК «Вагнер». Меры ввели в отношении двух белорусских компаний: производителя гусеничных машин «Минотор-Сервис» и ОАО «КБ Радар».

4 мая австралийские власти внесли в санкционный список 75 депутатов Госдумы. Также в черный список Австралии попали более двадцати членов кабмина ДНР и 15 министров из ЛНР.

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