Невролог рассказал, как избавиться от постковидных проблем с памятью

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Пациенты, переболевшие коронавирусом, могут испытывать проблемы с памятью, однако это состояние обратимо. Об этом рассказал врач-невролог, академик РАН и РАМН, доктор медицинских наук, профессор Николай Яхно.

— У части переболевших коронавирусом действительно возникают затруднения с памятью и слабость, но это ни в какой степени не относится к деменции. Это временное расстройство, так же как общая слабость, утомляемость и другие проявления постковидного синдрома, — отметил он в комментарии «Радио 1».

По словам эксперта, справиться с проблемами с памятью поможет здоровый образ жизни и полноценный отдых. Также необходимы оптимальные физические нагрузки. Чаще всего медикаментозное лечение не требуется, организм восстанавливается самостоятельно.

У постковидного синдрома может быть более двухсот проявлений — от проблем с памятью до экзотической раскраски кожи. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.