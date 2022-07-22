Иммунолог перечислил самые частые и экзотические последствия коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

У постковидного синдрома может быть более двухсот проявлений — от проблем с памятью до экзотической раскраски кожи. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Как отметил эксперт, по разным оценкам, от постковидного синдрома страдают от 31 до 69 процента людей. У трети людей проблемы со здоровьем продолжаются на протяжении года.

В настоящее время медики описали уже 209 симптомов постковидного состояния.

— Больше всего обращений касаются нервной системы, есть даже международный термин «Туман в голове» («Mind Fog»). В этом случае у пациента значительно снижается работоспособность и оперативная память. Люди теряют навык устного счета, сложения и вычитания, и могут это делать только с калькулятором, забывают терминологию, — пояснил Болибок в комментарии НСН.

Также часто возникает мышечная слабость. Люди жалуются, что им тяжело встать с кровати, заставить себя делать что-либо, они постоянно чувствуют усталость.

Специалист также добавил, что бывают и экзотические проявления постковидного синдрома, которые ставят в тупик врачей. Так, у некоторых людей постковидный синдром может сопровождаться сыпью.

Ранее инфекционист Георгий Сапронов сообщил, что новый подвид коронавируса «кентавр» не вызывает тяжелых последствий для здоровья человека, поэтому существующих мер борьбы будет достаточно. Он отметил, что нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и вовремя проходить ревакцинацию, передает РИАМО.

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До этого главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной.