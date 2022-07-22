Глава МИД Приднестровья заявил, что вопрос присоединения к России сейчас не обсуждается

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Вопрос о присоединении Приднестровья к России в данный момент не обсуждается. Об этом сообщил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев в пятницу, 22 июля.

Он добавил, что решение, принятое на референдуме в 2006 году, до сих пор остается в силе.

— У нас есть приоритет, основанный на референдуме 2006 года. Формулировка вопроса на референдуме звучала так: «За независимое развитие Приднестровья и последующее свободное вступление в Российскую Федерацию». Это то, что еще в 2006 году 17 сентября определил наш народ. <...> Главный приоритет, очевидно, — это независимость, — заявил Игнатьев.

По его словам, процесс присоединения к России требует серьезных решений и существенной подготовки. Кроме того, необходимо понимать, желает ли этого шага народ России, передает РИА Новости.

21 июля в МИД Приднестровья предупредили Молдавию о риске военного конфликта в регионе. Виталий Игнатьев заявил, что вероятный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в ПМР от 1992 года может привести к военным действиям.

В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта было подписано 21 июля 1992 года, 29 июля в республике разместили совместные миротворческие силы.