В МИД Приднестровья предупредили Молдавию о риске военного конфликта в регионе

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Вероятный выход Молдавии из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье от 1992 года может привести к военным действиям, заявил 21 июля министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

В четверг исполняется 30 лет с момента подписания вышеуказанного договора. Подписи под документом поставили президент России Борис Ельцин и тогдашний молдавский лидер Мирча Снегур. В рамках соглашения удалось добиться прекращения огня, 29 июля 1992 года в регионе разместили совместные миротворческие силы.

Выход Молдавии из соглашения может стать деструктивным шагом, который послужит предпосылкой к военным действиям, поскольку вернет ситуацию к конфликтному состоянию между Молдовой и Приднестровьем, заявил Игнатьев в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что миротворческая миссия является «единственным эффективным средством, способным обеспечить мир и физическую безопасность полумиллионного населения Приднестровья, включающего более 220 тысяч граждан России».

В начале июня Следственный комитет Приднестровья сообщил, что дрон сбросил на автопарк миротворцев взрывные устройства.