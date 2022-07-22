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Садовод назвала лучшее удобрение для томатов

Анна Михалюк
Общество
Садовод назвала лучшее удобрение для томатов
Фото: Pexels

Садовод Татьяна Щедрина рассказала, чем подкормить помидоры в июле, чтобы они начали активный процесс созревания.

Она объяснила, что в середине лета необходимо пересмотреть тактику по уходу за растениями и поменять подкормки на форсфорно-калийные.

— Калий отвечает за несколько важных моментов. Он отвечает за то, чтобы плоды налились, были вкусными, красными и сладкими, растение становится более засухоустойчивым, стрессоустойчивым. Из народных подкормок калий содержится в золе, но удобнее использовать для полива гумат калия, — объяснила садовод в новом видео на своем YouTube-канале.

Использовать эту подкормку можно с середины лета каждые 2–3 недели по влажной земле. По словам садовода, это очень экономичное удобрение: из одного литра гумата калия можно приготовить тысячу литров рабочего раствора.

Садовод рассказал, как нужно ухаживать за огурцами, чтобы получить богатый урожай. Одна из главных причин плохого роста растений — нехватка питательных веществ, которые садоводы должны восполнять при помощи удобрений.

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