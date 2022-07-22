Эксперт рассказал о популярности оздоровительных курортов в России

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Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский сообщил, что оздоровительные курорты пользуются высоким спросом у россиян. Специалист отметил популярность Минеральных Вод и различных санаториев Кавказа.

— Причиной этому можно считать перенесенный многими гражданами COVID-19. Большинство санаториев подготовили программы реабилитации, — отметил Уманский в комментарии «Радио 1».

Эксперт добавил, что многие россияне выбирают для отдыха Крым и Краснодарский край. Проблемы, связанные с закрытыми аэропортами, не могут принципиально изменить ситуацию, эти направления остаются в лидерах.

Также в этом году вырос спрос на кратковременные поездки в города, расположенные рядом с местом проживания. Для жителей Москвы и ближайших регионов таким направлением стало Подмосковье, которое показывает очень высокий спрос. Загрузка многих отелей и хостелов региона находится на максимальном уровне.

Недавно был опубликован рейтинг наиболее популярных авианаправлений у россиян в этом году. По данным аналитиков, около 87 процентов россиян выбрали путешествия по стране