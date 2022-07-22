NYT: Киев планирует провести контрнаступление на юге Украины

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Украина решила провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщила газета The New York Times.

Как отмечает издание, недавно Вооруженные силы страны (ВСУ) атаковали более 200 российских объектов и войсковых подразделений с помощью ракет большой дальности и артиллерии. По мнению военных аналитиков и западных чиновников, пока слишком рано говорить о коренном переломе. Кроме того, Запад обеспокоен тем, что Киев, воодушевленный их поддержкой, может слишком рано начать контрнаступление.

— Усиливая атаки на юге, Украина сталкивается с другим стратегическим затруднением: как ей использовать свои новые возможности (поступающее в страну оружие) — сосредоточить огневую мощь для обороны на востоке или атаковать южный город Херсон, — говорится в публикации.

При этом Запад не уверен, что ВСУ готовы провести крупное контрнаступление в районе Херсона. Отмечается, что украинские власти заявляют о намерениях взорвать мосты и плацдармы у реки Днепр, перерезав российские пути снабжения.

В свою очередь, директор Института Маккейна и бывший заместитель министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас заявил, что поддержка США и Европы ослабнет, если Киев не продемонстрирует какой-либо успех на поле боя, передает Lenta.ru.

До этого стало известно, что системы противовоздушной обороны усилили в Херсонской области. Отмечается, что обстрелы Херсона начались после того, как область вышла из-под контроля Киева весной 2022 года.