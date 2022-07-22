Системы ПВО усилили в Херсонской области для борьбы с HIMARS

Фото: Минобороны РФ

Системы противовоздушной обороны усилили в Херсонской области. Сюда поставили вооружение для перехвата ракет систем HIMARS. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

— Ввели дополнительно новые подразделения (ПВО — прим. «ВМ»), поставили вооружение, чтобы сбивать «хаймарсы», — цитирует слова Стремоусова ТАСС.

Обстрелы Херсона и всего региона в целом производят Вооруженные силы Украины. Это началось после того, как область вышла из-под контроля Киева весной 2022 года.

К примеру, в ночь с четверга на пятницу ВСУ обстреляли населенный пункт Хорошее Луганской народной республики (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Также 20 июля глава военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинская армия выпустила 12 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту.

Часть ракет была уничтожена системами ПВО, однако цель все равно была поражена.