ВСУ обстреляли поселение Хорошее в ЛНР из HIMARS

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с четверга на пятницу обстреляли населенный пункт Хорошее Луганской Народной Республики (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

— Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 03:00 по населенному пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS (три ракеты), — цитирует представительство ЛНР РИА Новости.

20 июля глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинская армия выпустила 12 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту. Часть ракет были сбиты системами ПВО, однако цель все равно была поражена. Нанесен серьезный ущерб мосту, движение по нему пока есть, но для большегрузного транспорта он будет перекрываться.

Об обстреле Антоновского моста сообщалось 19 июля. Кроме того, 19 июля ВС Украины выпустили шесть ракет по Херсону, однако системам ПВО удалось сбить пять боеголовок. По словам Стремоусова, огонь велся из РСЗО HIMARS.