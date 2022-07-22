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Исторические фонтаны промыли в парке Северного речного вокзала

Елена Самойлова
Город
Исторические фонтаны промыли в парке Северного речного вокзала
Фото: Пресс-служба ДЖКХ Москвы
Россия, Москва, парк Северного речного вокзала Карта всех событий

Специалисты Комплекса городского хозяйства промыли два классических скульптурных фонтана в парке Северного речного вокзала. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Исторические фонтаны долгое время не работали из-за того, что подающее воду оборудование было неисправно, но в 2020 году специалисты провели масштабную реконструкцию. При помощи архивных данных и фотоматериалов им удалось воссоздать все утраченные элементы фонтанов и вернуть сооружению первозданный вид.

Поэтому сейчас посетители парка могут любоваться фонтанами, расположенными на одной из продольных аллей парка. А в рамках планового содержания гидротехнических сооружений каждое лето от одного до восьми раз в месяц проводятся работы по промывке.

— Сначала из чаш фонтанов слили воду, затем под напором воды из аппарата высокого давления промыли все скульптурные композиции, фигурные элементы и сами чаши, — пояснили в департаменте.

В проекте «Активный гражданин» в рамках нового специального проекта 18 июля открылось голосование «Самые красивые фонтаны Москвы», в котором представлены 24 столичных фонтана. Москвичи смогут выбрать до пяти вариантов ответа или же добавить свой, а также ознакомятся с интересными фактами и историями о сооружениях.

Северный речной вокзал ЖКХ Фонтаны
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