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Рафик Загрутдинов: Двухсекционный жилой дом по реновации построят в Текстильщиках

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Рафик Загрутдинов: Двухсекционный жилой дом по реновации построят в Текстильщиках
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столичном районе Текстильщики появится двухсекционный жилой дом по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 22 июля.

— Двухсекционный жилой дом будет построен по программе реновации в квартале 90а Грайвороново. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2024 году. В настоящее время ведется устройство шпунтового ограждения, приступили к разработке котлована, — рассказал он.

Специалисты возведут двухсекционный дом с подземной одноуровневой автостоянкой. В здании разместят 282 квартиры: 38 однокомнатных, 164 двухкомнатных и 80 трехкомнатных. При это для маломобильных граждан оборудуют четыре квартиры.

Квартиры жильцов будут расположены со второго этажа, а в вестибюле дома обустроят комнату консьержа, помещение для хранения уборочного инвентаря, а также зону для размещения почтовых ящиков. Территорию у дома благоустроят и озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Новостройка появится по адресу район Текстильщики, квартал Грайвороново 90а, корпус 12.

Еще один жилой дом по реновации появится в районе Люблино. Так, согласно проекту, здание будет состоять из двух корпусов переменной этажности. Под территорией внутреннего двора будет организована подземная одноуровневая парковка.

Жилье Реновация Район Текстильщики
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