Психолог дал совет, как уйти от абьюзера

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Психолог и видеоблогер Марк Бартон рассказал, как безопасно выйти из абьюзивных отношений.

Он отметил, что женщины, думая об уходе от партнера, чаще всего опираются на «виртуальные» костыли, которые отдаляют их от реальных шагов.

— «Ребенок, некуда идти, у меня нет денег, что скажет мама» — это стандартный набор отговорок. В таких отношениях женщина может зависнуть на всю свою жизнь. Чтобы найти силы, необходимо обрести внутреннюю опору в себе, базовую безопасность, которая была утрачена в отношениях с абьюзером. Нужно привести в порядок свою самооценку, сексуальность. Но самое важное: нужно искоренять ролевую установку жертвы, — рассказал психолог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

По его словам, если женщина еще не может выйти из отношений, она должна начать анализировать, как она оказалась в позиции жертвы, какие действия к этому привели и как перестать использовать эту модель поведения.

Также Марк Бартон рассказал, почему женщины часто страдают от одиночества. Основная причина — нелюбовь и неприятие себя.