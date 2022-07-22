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Адвокат заявил, что в случае развода Пугачевой и Галкина их дети останутся с отцом

Елена Самойлова
Общество
Адвокат заявил, что в случае развода Пугачевой и Галкина их дети останутся с отцом
Фото: РИА Новости

В случае развода певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина их общие дети Гарри и Лиза, скорее всего, останутся жить с отцом. Такое мнение выразил адвокат Андрей Алешкин.

— Все-таки Алла Борисовна уже в почтенном возрасте, поэтому может возникнуть резонный вопрос: а будет ли она в состоянии исполнять свои родительские обязанности? Это очень важно. Ведь, как подчеркивает Верховный суд, решение о проживании с одним из родителей должно наиболее полно соответствовать интересам детей. И это обстоятельство подлежит доказыванию, — сказал он.

По словам Алешкина, желание самих детей будет учитываться, только если им исполнится 14 лет на момент развода. Когда дети младше этого возраста, решение о том, с кем они останутся жить, принимают органы опеки.

Адвокат отметил, что на сегодняшний день отцам удается доказать, что детям с ним будет лучше, поэтому зачастую суды встают на их сторону, передает Teleprogramma.pro.

После начала специальной военной операции России на Украине Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми покинул страну. В начале июля певицу с детьми заметили в Латвии. Однако Галкина с ними не было: в настоящее время у шоумена проходит летний гастрольный тур.

Максим Галкин Алла Пугачева Семья Пугачевой и Галкина
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