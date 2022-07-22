«Целый букет нарушений»: Бурматов раскрыл подробности дела о нападении обезьяны на ребенка в Мытищах

Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

История, связанная с нападением обезьяны на девочку, вызвала общественный резонанс. К данному расследованию уже подключены различные ведомства. Об этом в пятницу, 22 июля, рассказал «Вечерней Москве» депутат Государственной думы Владимир Бурматов.

— Мы там уже подключили прокуратуру и МВД. Также сегодня Следственный комитет подключили к расследованию. Там дело не только в том, что это экзотический питомец. Там сразу целый букет нарушений, — разъяснил парламентарий.

В первую очередь политик отмечает тот факт, что в России не существует домашних зоопарков.

— У нас зоопарк — это лицензируемый вид деятельности. У зоопарка должна быть лицензия, там ее не было, — рассказал он.

На данном этапе идет разбирательство касаемо точного вида обезьяны, уточнил Бурматов. По его словам, это имеет огромное значение в ходе расследования.

— Во-вторых, мы сейчас разбираемся, что это была за обезьяна. Там очень важно понимать, какой вид она представляет. Может быть, это редкое животное. Может быть, незаконно ввезенное или незаконное приобретенное животное. Очень многое от этого будет зависеть, — заявил политик.

Кроме того, парламентарий указывает на нарушение требований содержания животного, которое требует долгого разбирательства.

— Но факт в том, что это животное содержалось с нарушениями требований содержания, иначе бы оно не сбежало. А вполне возможно, что оно было незаконно ввезенным в Россию. И это еще одна отдельная статья, — сказал он.

Также Бурматов добавил, что сейчас правоохранители проводят проверку по факту нарушения УК РФ. Так, хозяина животного могут обвинить по статье «Причинение вреда по неосторожности». Депутат считает, что мужчина должен ответить за случившееся.

— Не уследил владелец, значит, он будет отвечать по уголовной статье, вплоть до реального срока, — высказался он.

Говоря о здоровье пострадавшей девочки, парламентарий рассказал, что сейчас ее жизни ничего не угрожает.

— Там сухожилия восстанавливаются, и пальцы снова начали ее слушаться. Ее уже в общую палату перевели с мамой, — поделился политик.

В заключение Бурматов заявил, что Следственный комитет даст оценку действиям должностных лиц, не обращавших внимание на неоднократные жалобы от соседей в отношении хозяина обезьяны.

— Сегодня по нашему запросу Следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело уже в отношении должностных лиц, не исполнивших свои полномочия. Потому что на этого человека многократно жаловались его соседи за наличие незаконного зоопарка, но ни Россельхознадзор, ни другие надзорные ведомства никаких действий по этому поводу не совершили и людей не защитили, — подытожил депутат.