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«Раньше не проявляли агрессии»: животные не в первый раз сбегают из частного зоопарка в Мытищах

Елена Самойлова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Раньше не проявляли агрессии»: животные не в первый раз сбегают из частного зоопарка в Мытищах
Фото: Unsplash
Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Погорелки, Лесная улица Карта всех событий

Напавшая на ребенка обезьяна — не первое животное, сбежавшее из частного зоопарка в подмосковном Терпигорьеве в Мытищах. Пристального наблюдения за обитателями зоосада нет, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» местный житель.

По словам Алексея (имя изменено — прим. «ВМ»), это уже не первый случай, когда у владельца частного зоопарка сбегают животные, однако раньше ни один из питомцев не проявлял подобной агрессии.

— Его зоопарк расположен на улице Лесной, там у него не только обезьяна, но и огромные собаки, павлины, другие дикие птицы и животные, — поделился он.

Мужчина добавил, что в настоящее время клетки, где содержались дикие животные, пустуют. На территории остались только собаки.

В четверг, 21 июля, обезьяна из частного зоопарка напала на ребенка. Животное вцепилось в девочку, и родителям с большим трудом удалось от него отбиться и спасти дочь. У нее пострадали пальцы на руке и ноге, а также порваны сухожилия.

В тот же день врачи успешно провели операцию пострадавшей. Благодаря усилиям медиков она сохранит подвижность ног.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения обезьяны. Владельцу животного грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных исправительных работ или ограничения свободы до трех лет.

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