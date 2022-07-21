Пострадавшей от нападения обезьяны девочке успешно провели операцию

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Сотрудники подмосковной больницы успешно провели операцию девочке, которая пострадала после нападения обезьяны в деревне Терпигорьево. Об этом сообщила глава округа Мытищи Юлия Купецкая в четверг, 21 июля.

— Девочке, на которую сегодня напала обезьяна, провели экстренную операцию, которая прошла успешно. Мама вместе с девочкой сейчас находится в реанимации под присмотром врачей, но уже завтра утром их переведут в обычную палату, — сказала она.

Глава округа добавила, что операция была проведена вовремя. Благодаря усилиям медиков девочка сохранит подвижность ног. Купецкая поблагодарила врачей за оперативность работы и высокий профессионализм, передает ТАСС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево. Обезьяна напала на девочку и буквально вцепилась в нее. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения обезьяны. Владельцу животного грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных, исправительных работ или ограничения свободы до трех лет.