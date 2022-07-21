Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения обезьяны на ребенка

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения обезьяны на девочку 2020 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России в четверг, 21 июля.

По данным ведомства, в отдел полиции поступило сообщение о том, что на участке дома, расположенном в деревне Терпигорьево, было обнаружено агрессивное животное.

По прибытии сотрудники установили, что на девочку 2020 года рождения напала обезьяна. В результате ребенок получил телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Владельцу обезьяны грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательные, исправительные работы или ограничения свободы до трех лет, передает пресс-служба.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево. Обезьяна напала на девочку и буквально вцепилась в нее. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

Позже стало известно, что хозяином напавшей на ребенка обезьяны оказался известный адвокат Леонид Розенблюм. Мужчина подтвердил, что обезьяна действительно сбежала, но сейчас уже находится дома.