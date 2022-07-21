Хозяин напавшей на ребенка обезьяны рассказал о животном
Хозяином напавшей на ребенка обезьяны оказался известный адвокат Леонид Розенблюм. Об этом стало известно в четверг, 21 июля.
Мужчина подтвердил, что обезьяна действительно сбежала, но сейчас уже находится дома.
Также он отметил, что обезьяне проставлены необходимые прививки.
Розенблюм не смог объяснить, почему произошло нападение, сообщает «360tv».
В свою очередь пострадавшую девочку после нападения обезьяны отвезли в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Проведена необходимая диагностика, за ребенком наблюдают врачи.
Инцидент произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево, где гуляла компания ребятишек. Агрессивное животное напало на одну из девочек и буквально вцепилось в малышку. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.
Юрист рассказал, что владельцев частного зоопарка, из которого сбежала напавшая на ребенка обезьяна, необходимо привлекать к ответственности. Адвокат объяснил, что каждый владелец животного несет ответственность перед потерпевшим за любой вред, который животное может нанести.