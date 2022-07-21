Хозяин напавшей на ребенка обезьяны рассказал о животном

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Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Терпигорьево Карта всех событий

Хозяином напавшей на ребенка обезьяны оказался известный адвокат Леонид Розенблюм. Об этом стало известно в четверг, 21 июля.

Мужчина подтвердил, что обезьяна действительно сбежала, но сейчас уже находится дома.

Также он отметил, что обезьяне проставлены необходимые прививки.

Розенблюм не смог объяснить, почему произошло нападение, сообщает «360tv».

В свою очередь пострадавшую девочку после нападения обезьяны отвезли в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Проведена необходимая диагностика, за ребенком наблюдают врачи.

Инцидент произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево, где гуляла компания ребятишек. Агрессивное животное напало на одну из девочек и буквально вцепилось в малышку. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

Юрист рассказал, что владельцев частного зоопарка, из которого сбежала напавшая на ребенка обезьяна, необходимо привлекать к ответственности. Адвокат объяснил, что каждый владелец животного несет ответственность перед потерпевшим за любой вред, который животное может нанести.