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Адвокат рассказал, что может грозить хозяевам напавшей на ребенка обезьяны

Евгений Белоусов

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Адвокат рассказал, что может грозить хозяевам напавшей на ребенка обезьяны
Фото: Unsplash
Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Терпигорьево Карта всех событий

Владельцев частного зоопарка, из которого сбежала напавшая на ребенка обезьяна, необходимо привлекать к ответственности. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 21 июля, рассказал адвокат Камиль Бабасов.

— Ужасная новость. Скорейшего выздоровления ребенку. А к ответственности владельцев зоопарка можно и нужно привлекать. Во-первых, это должны сделать следственные органы, оценив тяжесть причиненного вреда здоровью, установив виновников происшествия, — заявил он.

Адвокат объяснил, что каждый владелец животного несет ответственность перед законодательством за любой вред, который животное может нанести. Более того, он должен будет возместить нанесенный животным ущерб в полном объеме.

Так, родители пострадавшего ребенка смогут заявить соответствующие требования как в рамках уголовного разбирательства, так и в порядке гражданского судопроизводства, заключил собеседник «ВМ».

Сам инцидент произошел днем во дворе дома, где гуляла компания детей. Агрессивное животное выбрало своей жертвой одну их девочек и буквально вцепилось в малышку. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны. Девочка была госпитализирована.

Позднее подмосковная прокуратура поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку после нападения обезьяны. Теперь правоохранители дадут оценку исполнению требований закона об ответственном обращении с животными.

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