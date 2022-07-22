Пожар охватил знаменитый ресторан на Патриарших прудах

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, Ермолаевский переулок, 7 Карта всех событий

В столичном районе Пресненский произошел пожар в ресторане режиссера Резо Гигинеишвили. Об этом в пятницу, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

По данным ведомства, приблизительно в 17:00 на пост МЧС поступило сообщение о возникшем пожаре в жилом доме по адресу Ермолаевский переулок, дом 7.

Пожарные после прибытия по вызову установили, что с первого этажа жилого дома идет дым.

— Сотрудники МЧС приняли соответствующие меры, которые позволили локализовать очаг возгорания на площади 30 квадратных метров, — рассказал собеседник «ВМ».

В течение получаса пожар был полностью ликвидирован.

В свою очередь в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы заявили, что движение по Ермолаевскому переулку и Малому Патриаршему переулку перекрыто из-за пожара.

Накануне сотрудники столичного МЧС ликвидировали возгорание в здании бывшего пансионата в поселении Первомайском, деревне Кривошеино, в ТиНАО. Уточняется, что в бывшем административном здании недействующего пансионата горел строительный мусор на площади 50 квадратных метров.