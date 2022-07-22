Пожар в здании бывшего пансионата в Новой Москве потушили

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Кривошеино Карта всех событий

Пожарные потушили возгорание в здании бывшего пансионата в поселении Первомайское, деревне Кривошеино, в ТиНАО, пострадавших нет. Об этом сообщили в четверг, 21 июля, в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Уточняется, в бывшем административном здании недействующего пансионата горел строительный мусор на площади 50 квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировали в 18:40.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего пансионата «Зорька» в Новой Москве загорелось здание.

Недавно стало известно, что на Ленинском проспекте, дом 40, вечером в среду, 20 июля, загорелся чердак в многоквартирном жилом доме.

По информации источника «ВМ», на чердаке складировался утеплитель, что добавило сложности пожару. Возгорание оценивали на уровне второй степени. Зафиксировали открытое горение, на месте происшествия было сильное задымление.