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Здание загорелось на территории бывшего пансионата в Новой Москве

Антон Махов
Происшествия
Здание загорелось на территории бывшего пансионата в Новой Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Кривошеино Карта всех событий

На территории бывшего пансионата «Зорька» в Новой Москве загорелось здание. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили «Вечерней Москве» в МЧС.

Инцидент произошел в деревне Кривошеино.

Известно, что возгорание произошло в заброшенном одноэтажном здании. Сейчас на месте работают пожарные. Площадь возгорания в данный момент уточняется.

Недавно стало известно, что на Ленинском проспекте, дом 40, вечером в среду, 20 июля, загорелся чердак в многоквартирном жилом доме.

По информации источника «ВМ», на чердаке складировался утеплитель, что добавило сложности пожару. Возгорание оценивали на уровне второй степени. Зафиксировали открытое горение, на месте происшествия было сильное задымление.

В пресс-службе Департамента транспорта города Москвы (Дептранс) сообщили, что в связи с пожаром движение по дублеру Ленинского проспекта по направлению в область было перекрыто.

После этого видео пожара оказалось в социальных сетях.

В итоге спасатели локализовали возгорание на Ленинском проспекте. Из-за складировавшегося в чердачном помещении утеплителя загорелась кровля. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

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