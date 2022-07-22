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Клоны WhatsApp: Роскачество объяснило, в чем опасность «улучшенных» приложений

Елена Самойлова
Общество
Клоны WhatsApp: Роскачество объяснило, в чем опасность «улучшенных» приложений
Фото: Pixabay

В начале июля генеральный директор WhatsApp Уилл Кэткарт опубликовал в своем микроблоге сообщение для пользователей с предупреждением о фейковых версиях мессенджера для Android. О том, как идентифицировать клон и не скачать зловредное программное обеспечение, рассказал старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко.

Приложения-клоны сомнительного происхождения регулярно появляются на неофициальных интернет-площадках.

— Кэткарт подчеркивает, что вредоносное ПО отсутствует только на маркетплейсе Google Play. Он особенно отметил подозрительную студию HeyMods, которая создает якобы «улучшенные» версии его детища — HeyWhatsApp, GBWhatsApp, YOWhatsApp, FMWhatsApp, WhatsApp Plus и другие приложения. Кроме того, в Сети предлагается скачать так называемые МОДы (сокращенная форма от «модификации»). Это улучшенные изменения или дополнения конкретного приложения или игры. Обычно пишется сторонними разработчиками или любителями и распространяется бесплатно, — пояснил эксперт.

Он добавил, что такие приложения являются некой «прокладкой» между пользователем и сервисом. То есть при отправке собственных данных у клиента нет никакой уверенности в их сохранности.

— Различные модификации и улучшители всегда будут стоять между официальным разработчиком и пользователем. Насколько вам нужны такие цифровые «приправы» — решайте сами. Мы бы предостерегли пользоваться сторонним ПО, особенно из неофициальных источников. А перед скачиванием поискать официальные площадки и разработчиков с именем, — отметил Кузьменко.

WhatsApp не имеет представительства в России, именно это дает владельцам мессенджера возможность игнорировать ограничения российских контролирующих органов и не спешить с уходом из РФ.

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