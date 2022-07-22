Появились фото с пожара из ресторана на Патриарших прудах

Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Россия, Москва, Ермолаевский переулок, 7 Карта всех событий

Сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар в ресторане режиссера Резо Гигинеишвили на Патриарших прудах. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, возгорание произошло на первом этаже пятиэтажного дома по адресу Ермолаевский переулок, дом 7. Площадь распространения огня составила 30 квадратных метров.

— По прибытии пожарные подали в очаг возгорания три водяных ствола. Пожар был ликвидирован в 17:26. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

1/4 Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ 2/4 Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ 3/4 Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ 4/4 Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ

Позже в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» появилось сообщение о том, что движение по Ермолаевскому переулку открыто.

До этого сообщалось, что приблизительно в 17:00 на пост МЧС поступило сообщение о возникшем пожаре в жилом доме по адресу Ермолаевский переулок, дом 7. Пожарные после прибытия по вызову установили, что с первого этажа жилого дома идет дым.