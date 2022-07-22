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Автомобилист и велосипедист столкнулись на Садовом кольце

Елена Самойлова
Происшествия
Автомобилист и велосипедист столкнулись на Садовом кольце
Фото: Пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства
Россия, Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

Автомобилист и велосипедист столкнулись в центре Москвы. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что ДТП произошло на внутренней стороне Садового кольца около дома 26 на улице Земляной Вал. В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

— Движение затруднено. Заняты две крайние полосы движения с левой стороны, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Автомобилист и велосипедист столкнулись на Садовом кольце Фото: Telegram-канал / Дептранс. Оперативно

Накануне, 21 июля, произошла авария с участием трех автомобилей на 32-м километре Киевского шоссе. В результате пострадали три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

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