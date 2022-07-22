Автомобилист и велосипедист столкнулись на Садовом кольце

Фото: Пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства

Россия, Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

Автомобилист и велосипедист столкнулись в центре Москвы. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что ДТП произошло на внутренней стороне Садового кольца около дома 26 на улице Земляной Вал. В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

— Движение затруднено. Заняты две крайние полосы движения с левой стороны, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram-канал / Дептранс. Оперативно

Накануне, 21 июля, произошла авария с участием трех автомобилей на 32-м километре Киевского шоссе. В результате пострадали три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.