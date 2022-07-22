«Кто из вас попал на это?»: Лолита высмеяла Блиновскую на своем концерте

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Певица Лолита на своем концерте в Санкт-Петербурге высмеяла организатора марафонов по исполнению желаний Елену Блиновскую.

Со сцены певица заявила, что публика так охотно ходит на концерты Блиновской из-за того, что у нее есть волшебная мантра, которая якобы «изгоняет весь негатив».

— Я сейчас прям чувствую себя некой Блиновской. Кто знает, кто такая Блиновская? Кто из вас попал уже на это? Ну ничего, вы пришли ко мне излечиться. Можно было не посещать никаких курсов, а спеть эту мантру. Вы почувствуете сразу облегчение. Поэтому, чтобы не попадать на всякие тренинги, помните старуху Милявскую, —заявила она.

Звезда призвала людей не ходить на подобные тренинги и помнить «старуху Милявскую», передает Teleprogramma.pro.

До этого Лолита призналась, что, несмотря на отсутствие проблем со здоровьем, уже давно стала задумываться о смерти. По ее словам, она планирует заранее уберечь родных от больших трат на ее похороны, а в одном из интервью артистка поделилась тем, что хочет, чтобы ее кремировали после смерти.